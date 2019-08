Auch in Niederösterreich kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

© KLZ/Weichselbraun

Ein Todesopfer hat Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall auf der Mattersburger Straße (B 50) in Eisenstadt gefordert. Ein 60-jähriger Wiener stieß mit seinem Pkw beim Linksabbiegen gegen ein entgegenkommendes Auto, das von einem 18-Jährigen aus Mannswörth (NÖ) gelenkt wurde. Dabei erlitt die Beifahrerin (55) des Wieners so schwere Verletzungen, dass sie in Folge im Krankenhaus Eisenstadt verstarb.

Die beiden Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden ebenfalls im Krankenhaus Eisenstadt behandelt, wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstagabend mitteilte. Bei dem überaus heftigen Zusammenstoß im Stadtteil Kleinhöflein löste sich zudem ein Rad eines Pkw und verletzte einen am Fahrbahnrand stehenden 59- jährigen Fußgänger aus Eisenstadt, der mit seinem Hund unterwegs war.

Der Mann erlitt musste ebenfalls in das Spital gebracht werden. Sein Hund lief davon und wurde wenig später an der Wohnadresse seines Besitzers aufgefunden - er wurde dem Tierschutzhaus Sonnenhof übergeben.

Motorradfahrer starb nach Zusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall im Mautern im Bezirk Krems ist am Donnerstag ein 33-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen (zunächst war fälschlicherweise von einem Unfall in Oberösterreich berichtet worden). Der Mann nahm bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 33 einen linksabbiegenden Pkw-Lenker zu spät wahr und kollidierte nahe zu ungebremst mit dem Auto, wie die Polizei Oberösterreich mitteilte. Zwischen den beiden Fahrzeugen befand sich ein weiterer Pkw.

Der 33-Jährige stürzte nach Polizeiangaben über die Motorhaube und blieb schwer verletzt auf der Straßenböschung liegen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb der Motorradlenker aufgrund seiner schweren inneren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt.