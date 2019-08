Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Haus der Familie in Salzburg © APA/FMT-PICTURES/MW

In Salzburg am Heuberg ist Donnerstagmittag das Haus einer Juwelierfamilie von zwei oder drei Unbekannten überfallen worden, bestätigte die Polizei. Die Familie blieb bei der Home Invasion unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock und wird vom Kriseninterventionsteam betreut. Nähere Informationen zum Tathergang wurden nicht bekanntgegeben. Die Täter waren am Nachmittag noch auf der Flucht.