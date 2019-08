Der betrunkene Lenker fuhr laut Polizei 30 Meter mit dem im Fenster hängenden 20-Jährigen weiter, das Auto blieb am Gehsteig stehen. Der junge Mann blieb unverletzt.

Sujetbild © Weichselbraun

Ein Lenker mit 2,48 Promille hat am Mittwochabend in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) nach einer Kollision mit einem Pkw flüchten wollen. Ein Zeuge lief dem 63-Jährigen nach, griff durch die offene Fahrerscheibe und zog den Schlüssel ab. Der Lenker fuhr laut Polizei 30 Meter mit dem im Fenster hängenden 20-Jährigen weiter, das Auto blieb am Gehsteig stehen. Der junge Mann blieb unverletzt.

Beim Eintreffen der Polizeistreife kurz nach 21.30 Uhr stand der Pkw schräg am Gehsteig, der stark betrunkene Lenker saß im Fahrzeug. Dem 63-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er werde wegen der Alkoholisierung und versuchter Fahrerflucht der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf angezeigt, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Der Betrunkene hatte zuvor beim Ausparken einen Pkw beschädigt. Bei dem 20-Jährigen handelt es sich laut Polizei um den Besitzer des abgestellten Fahrzeuges. Weil der 63-Jährige trotz Zurufens nicht stehen blieb, zog der junge Mann den Schlüssel ab und fuhr 30 Meter im Auto des Alkolenkers hängend mit, sagte Sprecher Johann Baumschlager.

Weiterer Alko-Unfall

Am Donnerstag kurz vor 3.00 Uhr krachte es in Deutsch-Wagram erneut, die beiden Lenker aus Wien waren nach Angaben der Exekutive ebenfalls alkoholisiert. Ein 29-Jähriger war auf der Kreuzung der L3019 mit der B8 gegen das Heck eines Autos geprallt, das von einem 27-Jährigen gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich dabei ineinander. Beim Versuch, die Pkws vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst zu trennen, rollte der 29-Jährige rückwärts mit seinem Auto über eine Böschung, das Kfz blieb hängen und Betriebsmittel flossen aus. Die Fahrzeuge konnten erst von der örtlichen Feuerwehr getrennt werden.

Der 29-jährige Probeführerscheinbesitzer hatte 1,14 Promille intus. Beim 27-Jährigen wurden 0,86 Promille festgestellt. Beiden Männern wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen.