Die gewalttätige Szene spielte sich in einem Lokal am Wiener Quellenplatz ab.

Rabiat hat ein Lokalgast in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten auf die Weigerung einer Kellnerin reagiert, ihn weiter zu bedienen. Weil er aufgrund seiner Alkoholisierung kein Getränk mehr bekam und stattdessen des Lokals verwiesen wurde, versetzte der 57-Jährige der Frau einen Faustschlag ins Gesicht. Die 43-Jährige ging dabei eines Zahns verlustig, gab die Landespolizeidirektion bekannt.

Die gewalttätige Szene spielte sich in einem Lokal am Quellenplatz ab. Der Tatverdächtige konnte noch im Lokal festgenommen werden. Die 43-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.