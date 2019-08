Facebook

Ein Gerüst ist am Freitagvormittag in der Schlögelgasse in Wiener Neustadt teilweise umgestürzt und hat die Straße blockiert. Das Dach und die Fassade des Nachbargebäudes wurden beschädigt. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und neun Mitgliedern aus. Die Höhe des Sachschadens war vorerst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit.

Mit dem Tanklöschfahrzeug wurde eine Fahrspur auf der B53 (Ungargasse) gesperrt, damit keine Teile auf den Verkehr fallen. Nach der Freigabe durch den Arbeitsinspektor wurde das Gerüst gesichert und es wurden Ziegel beseitigt, bevor mit der Demontage begonnen wurde. Nachdem die verbogenen Teile entfernt waren, wurde das Gerüst wieder aufgestellt und gesichert. Die Gerüstbaufirma übernahm die weiteren Demontagearbeiten, die Feuerwehr rückte nach knapp drei Stunden wieder ein.