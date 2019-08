Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Ein 19-jähriger Marokkaner ist am Mittwochabend am Landhausplatz in Innsbruck mit einer Machete attackiert und dabei schwer verletzt worden. Bei dem Angreifer dürfte es sich um einen 31-jährigen Landsmann des Opfers handeln, teilte die Polizei mit. Nach ihm wurde eine Fahndung eingeleitet, die vorerst jedoch erfolglos blieb.

Gegen 18.15 Uhr hatte sich am Landhausplatz eine vierköpfige Männergruppe aufgehalten, als laut Polizei plötzlich aus nördlicher Richtung ein weiterer Mann auf die Gruppe zugelaufen kam und ohne erkennbares Motiv den 19-Jährigen attackierte. Schilderungen von Zeugen zufolge habe der Angreifer sechs bis sieben Mal versucht, sein Opfer im Bereich des Oberschenkels und im Gesicht zu treffen.

Der 19-Jährige wurde laut Auskunft der Innsbrucker Klinik dabei zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er erlitt an beiden Oberschenkeln zwei tiefe Schnittverletzungen und musste in der Klinik operiert werden. Die Ermittlungen waren vorerst noch im Gange.