Über einen Produktrückruf der Firma Tchibo informiert jetzt die Ages: "3 Pantys", "7 Pantys" und "3 Slips", die seit dem 9. Juli im Handel sind, wurden bei Nachprüfungen Spuren von Nickel festgestellt.

Die Firma Tchibo erklärt: Das Nickel gelangte durch einen Maschinenfehler bei der Bedruckung des Stoffes in die Ware. Da Nickel in Textilien zu leichten Hautirritationen führen könnte, haben wir uns vorsorglich entschieden das Produkt zurückzurufen. Wir bitten Sie daher, die Pantys und Slips an uns zurückzugeben. Der Kaufpreis wird Ihnen selbstverständlich erstattet.

Sie haben die Möglichkeit, den Artikel in einer Tchibo-Filiale zurückzugeben oder ihn unter Angabe Ihrer Adresse und Kundennummer (falls vorhanden) unfrei an uns unter folgender Adresse zurückzusenden:

Retouren: Tchibo Bestellservice, 4005 Linz