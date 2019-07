Facebook

Bei einem Verkehrsunfall in Gallbrunn in der Marktgemeinde Trautmannsdorf a.d. Leitha (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Montag ein Trabrennpferd getötet worden. Ein Gespann war nach Polizeiangaben auf der B10 mit einem Pkw kollidiert. Der 25-Jährige im Sulky wurde verletzt.

Der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge hatte sich der Unfall in den Mittagsstunden beim Überqueren der Bundesstraße von einem Güterweg aus ereignet. Das wertvolle Trabrennpferd, ein achtjähriger Wallach, wurde dabei vom Auto eines 75-Jährigen erfasst. Der Traber samt Sulky wurde über das Dach des Pkw geschleudert. Die Rettung transportierte den 25-Jährigen in das UKH Wien-Meidling.

Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. An dem Auto entstand laut Polizei Totalschaden.