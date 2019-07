Facebook

Fahndungsbild © Polizei

Eine 62-Jährige ist in Gänserndorf von einem Unbekannten überfallen worden. Der Täter nahm der Frau Schmuck sowie Bargeld ab und verletzte sie leicht, berichtete die Polizei. Danach machte sich der Mann vermutlich mit dem Zug in Richtung Wien aus dem Staub. Die Exekutive veröffentlichte am Montag Lichtbilder des Gesuchten und lobte 3.000 Euro für entscheidende Hinweise aus.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten, rund 1,80 Meter großen Mann mit Dreitagesbart und einem auffälligen Flügel-Tattoo im Nacken handeln. Er trug zum Tatzeitpunkt am 18. Juli eine schwarze Sonnenbrille, eine Schirmkappe und ein Halstuch. Der Gesuchte habe "bodenständigen Dialekt" gesprochen, hob die Polizei in einer Aussendung hervor. Hinweise wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.