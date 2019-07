Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild Westbahn © APA/HERBERT NEUBAUER

In Seekirchen am Wallersee (Flachgau) hat am Sonntagabend eine betrunkene Autolenkerin die Gleise der Westbahn mit einer Straße verwechselt. Die 48-Jährige mit 1,4 Promille Alkohol im Blut war direkt am Bahnübergang beim Gasthof Zipfwirt auf die Schienen abgebogen. Um einige Meter zu früh, die reguläre Abzweigung wäre unmittelbar nach dem Bahnschranken gekommen.

Nach 15 Metern Fahrt blieb die Frau am Gleisbett zwischen den Schienensträngen stecken und konnte mit ihrem Pkw weder vor noch zurück. Die Polizei veranlasste über die ÖBB-Zentrale eine sofortige Sperre der Westbahnstrecke. Die freiwillige Feuerwehr Seekirchen konnte den Wagen mit einer Seilwinde binnen weniger Minuten von den Gleisen ziehen.

Die Bahnverbindung war durch den Vorfall in der Zeit von 22.07 Uhr bis 22.57 Uhr gesperrt. Am Auto der Frau entstand kein Sachschaden. Ob die Gleiskörper beschädigt wurden, soll am Montag durch Spezialisten der ÖBB geklärt werden.