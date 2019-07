Facebook

Sujetbild © Wikipedia

Ein neun Monate altes Baby ist am Wochenende in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) von einem Hund leicht verletzt worden. Der Spitz des Nachbarn hatte mehrmals zugeschnappt, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Das Mädchen erlitt Blessuren am Arm und im Gesicht und wurde im Universitätsklinikum Tulln ambulant behandelt.

Schauplatz der Bisse war Samstagmittag die Wohnung der Eltern des Babys. Der Nachbar hielt sich dort mit seinem Hund auf. Warum das Tier zuschnappte, war vorerst unklar.

Der Besitzer des Vierbeiners wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Zudem wird Anzeige nach dem Hundehaltergesetz an die Verwaltungsbehörde erhoben.