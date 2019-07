Facebook

Die Schweiz versucht mittels weißer Schienen, dem Hitzeproblem Herr zu werden © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Auf der Nordwestbahn im Weinviertel ist es am Freitagnachmittag zwischen Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) und Hollabrunn zu einer Streckenunterbrechung gekommen. Grund war eine durch die Hitze ausgelöste Gleisverwerfung, bestätigte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf Anfrage einen entsprechenden Onlinebericht des "Kurier". Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Reisende sollen im betroffenen Bereich 30 Minuten mehr Zeit einplanen, hieß es seitens der ÖBB. Mit einer Behebung des Schadens wurde für die Abendstunden gerechnet.

Auch Südbahnstrecke gesperrt

In der Nähe des Bahnhofs Klamm-Schottwien (Bezirk Neunkirchen) ist am Freitagnachmittag ein Baum in die Oberleitung der Südbahnstrecke gefallen. Der dadurch entstandene Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, teilte ein ÖBB-Sprecher auf Anfrage mit. Aufgrund der Beschädigungen an beiden Oberleitungen kam es zu einer Streckensperre.

Ein Schienenersatzverkehr für Fern- und Nahverkehrszüge wurde eingerichtet. Nach Angaben des Sprechers sollte ab 19.00 Uhr wieder ein "eingeschränkter Betrieb" aufgenommen werden.

Gleisschaden im Selzthal

Bitte warten hieß es am 13. Juni aufgrund von Schienenproblemen für alle Bahnfahrer rund um Selzthal. Die Hitze der vergangenen Tage hat den Gleisen derart zugesetzt, dass ein normales Befahren nicht möglich war. Für den gesamten Nah- und Fernverkehr wurde daher ein Schienenersatzverkehr eingerichtet - die Verzögerungen betrugen bis zu 90 Minuten. Erst am Abend war der Schaden wieder behoben.

Vorfälle auch in Frankreich

Bereits Anfang Juli musste der internationale Bahnverkehr zwischen Genf und Frankreich für mehrere Tage unterbrochen werden. In La Plaine GE haben sich laut Schweizer Staatsbahnen (SBB) Schienen wegen der hohen Temperaturen verformt. Die fünf TGVs, die am Samstag verkehren sollten, konnten nicht fahren.

Wegen der brütenden Hitze kam es auch diese Woche zu Störungen auf den Thalys-Strecken. Der Ticketverkauf für die Hochgeschwindigkeitszüge von Brüssel Richtung Paris, Amsterdam und Köln wurde in der belgischen Hauptstadt eingestellt. Später wurde der Verkauf auf allen Strecken vorübergehend eingestellt.

Weiße Schienen als Lösung?

Weiße Bahnschienen sorgen derzeit in Deutschland für Verwirrung bei Reisenden: Rostschutz? Gegen Unkraut? Kalk? Alles falsch. Das Weiß ist ein Hitzeschutz. Es soll die Schienentemperatur senken. In Italien gibt es weiße Schienen schon länger, seit kurzem auch in der Schweiz. Nun wurden im bayerischen Würzburg Straßenbahnschienen weiß getüncht, und die ÖBB starteten kürzlich in Vorarlberg einen Versuch.

"An sehr heißen Tagen haben wir hier zuvor an den Schienen 60 Grad Celsius gemessen", sagt Jürgen Dornberger, Sprecher der Würzburger Verkehrs-GmbH. Durch die Hitze dehnten sich die Schienen aus, der Druck verschiebe die Gleise. Beim Hitzehoch Anfang Juli habe sich die Farbe bereits bewährt: Die Gleise seien um acht Grad kühler gewesen. Dabei sei es keine Spezialfarbe, nur der Farbton als solcher wirke.