Der Schüler war in einem öffentlichen Freibad im Flachgau plötzlich untergegangen.

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

Ein 16-Jähriger ist am Mittwochnachmittag bei einem Badeunfall in einem öffentlichen Freibad in Bergheim (Flachgau) reanimiert worden. Laut Polizei war der Salzburger im Schwimmbecken untergegangen. Der Bademeister konnte ihn nach kurzer Zeit aus dem Wasser ziehen und wiederbeleben.

Der Bursch wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Er wird in der Intensivstation medizinisch betreut. Die Ursache des Unfalls war vorerst nicht bekannt. Es laufen dazu noch Erhebungen, so die Polizei in einer Aussendung.