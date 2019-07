Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HARALD SCHNEIDER (Sujetfoto)

Am Sonntag ist ein Bub im Vorschulalter in Wien von einem Krankenwagen des Samariterbundes angefahren worden. Das berichtet "Heute". Das Nachrichtenportal zitiert eine Sprecherin des Samariterbundes. Demnach passierte der Unfall gegen 13.45 Uhr am Antonsplatz in Favoriten.

Der Bub soll leichte Verletzungen erlitten haben.