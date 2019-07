Facebook

© (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Ein 36-jähriger Lkw-Lenker hat Samstagabend mit 2,06 Promille Alkohol im Blut gleich zwei Unfälle auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg verursacht. Der Mann prallte zuerst gegen eine Tunnelwand. Mit dem beschädigten Lkw setzte er seine Fahrt fort und krachte danach gegen ein Betonleitelement. Der Lkw stürzte in Folge um und blieb quer über beide Fahrstreifen liegen, berichtete die Polizei.

Der Alkolenker war mit seinem Lkw auf der A10 in Richtung Salzburg unterwegs. In Golling (Bezirk Hallein) prallte der Mann mit seinem Fahrzeug gegen die rechte Wand des Hieflertunnels und beschädigte dabei zwei Hinweiszeichen. Mit dem beschädigten Lkw setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Salzburg fort.

Ohne Schein ins Krankenhaus

Im Bereich der Autobahnauffahrt Hallein krachte der betrunkene Lenker mit seinem Lkw gegen ein Betonleitelement und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw schleuderte, stürzte um und blieb am Beginn des Baustellenbereichs Hallein-Puch quer über beide Fahrstreifen liegen.

Der Mann musste den Führerschein an Ort und Stelle abgeben und wurde verletzt in das Krankenhaus Hallein gebracht. Die Tauernautobahn war für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Salzburg total gesperrt.