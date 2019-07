Salzburg 20-jähriger Verdächtiger nach Brandlegung flüchtig

Facebook

Ein 20-Jähriger soll Samstagabend einen Brand in Salzburg-Maxglan in einem Keller eines Mehrparteienhause gelegt haben. Der Verdächtige wurde laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Salzburger Krankenhaus verbracht. Der Mann hat das Krankenhaus nach der Behandlung selbstständig verlassen und konnte seither von den Polizeikräften nicht angetroffen und befragt werden.

Der Syrer wird verdächtigt, Samstagabend zwei Scheiben von Kellertüren eines Mehrparteienhauses in Salzburg-Maxglan eingeschlagen und anschließend einen Brand in einem der beiden Trockenräume gelegt zu haben. Die Salzburger Berufsfeuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern.

Die genaue Schadenshöhe war vorerst unbekannt. Die weiteren Erhebungen werden durch das Kriminalreferat des SPK Salzburg geführt.