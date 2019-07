Facebook

Ein Einbruch in einem Supermarkt am Freitag in Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) ist geklärt: Ein 17-Jähriger ist als mutmaßlicher Täter ausgeforscht worden, berichtete die Polizei am Sonntagmittag in einer Aussendung. Der Bursch zeigte sich bei der Einvernahme geständig und gab Geldprobleme als Motiv an.

Der 17-Jährige wollte die Beute verkaufen. Das war ihm dann aber gar nicht möglich: Der Jugendliche erbeutete zwar 19 Stangen Zigaretten, verlor diese aber bei der Flucht vom Tatort. Der Verdächtige wurde der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.