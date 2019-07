Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun

Das Hemd eines 17-Jährigen hat am Samstag in St. Aegidi (Bezirk Schärding) Feuer gefangen. Der Jugendliche konnte sich das Hemd noch ausziehen und in einen nahe gelegenen Pool springen. Er erlitt Brandverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Bogenhausen nach München geflogen, berichtete die oberösterreichische Polizei am Samstagnachmittag in einer Aussendung.

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen nahm an einer Privatparty teil. Er saß auf einer Terrassengarnitur, als sein Hemd aus bisher noch ungeklärter Weise Feuer fing und zu brennen begann.