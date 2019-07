Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA

Eine brennende Zigarette hat in der Nacht auf Freitag in Linz einen Brand in einem Wohnhaus ausgelöst, bei dem drei Menschen verletzt wurden, berichtete die Polizei. Einer davon hatte sich trotz Gipsbeins mit einem Sprung aus dem Fenster in Sicherheit gebracht, was ihm laut Feuerwehr das Leben gerettet haben dürfte. Ein weiterer Wohnungsbrand in Wels forderte ebenfalls einen Verletzten.

Um 3.30 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr und die Polizei zu einem Einsatz in einem Wohnhaus der Caritas in der Wiener Straße in Linz gerufen, in dem Menschen mit Handicap betreut werden. In einem Zimmer im ersten Stock hat laut Brandermittlern eine Zigarette ein Bett in Flammen gesteckt. Eine im Erdgeschoß wohnende Familie wurde durch den Brandmelder geweckt. Der 47-jährige Vater und der 19-jährige Sohn banden sich nasse Tücher um die Köpfe und begannen sofort zu löschen.

Mann sprang aus dem Fenster

In der Brandwohnung über ihnen hielten sich zu dem Zeitpunkt insgesamt vier Personen auf. Ein 45-Jähriger sprang aus dem Fenster. Er wurde dabei verletzt, erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in das Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert. Weitere Bewohner wurden durch das Treppenhaus in Sicherheit gebracht oder konnten sich selbst retten. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Kurz zuvor hatte ein weiterer Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Wels einen Verletzten gefordert. Die Flammen im Erdgeschoß griffen auch auf die Vorhänge einer Wohnung im ersten Stock über. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch und verhinderte die weitere Ausbreitung. Der 59-jährige Mieter im Erdgeschoß wurde schwer verletzt und nach der Ersten Hilfe durch Rettung und Notarzt ins Klinikum Wels eingeliefert.