Polizei an Absturzstelle. Nach unbestätigten Meldungen sind drei Insassen ums Leben gekommen.

TöDLICHER ABSTURZ EINES KLEINFLUGZEUGS

Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstagnachmittag in dem Wintersportort Leutasch abgestürzt, wie die Polizei gegenüber TT.com bestätigte. Unbestätigten Informationen zufolge soll der Absturz tödlich verlaufen sein. Über das Schicksal der Insassen könne man noch keine Auskunft geben, hieß es von der Polizei.

Polizisten seien mit dem Hubschrauber in das alpine Gelände geflogen worden und derzeit an der Absturzstelle, so die Polizei. Woher das Flugzeug kam, sei ebenfalls noch nicht ermittelt.

Laut deutschem Merkur sollen drei Insassen ums Leben gekommen sein. Das Flugzeug sei demnach aus Südtirol gekommen. Wie eine Sprecherin der Landespolizeidienststelle Tirol in Innsbruck mitteilte, soll die Maschine beim Aufprall sofort in Flammen aufgegangen sein. Über die Ursache des Absturzes ist bislang nichts bekannt.