Ein Unbekannter hatte am Dienstag innerhalb nur weniger Sekunden auf zwei Frauen im Alter von 40 und 21 Jahren im Bereich des Humboldtplatzes eingestochen und war unerkannt entkommen. Eine sofortige Fahndung war erfolglos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ROLAND SCHLAGER

Keine neuen Erkenntnisse gibt es bisher hinsichtlich der Identität des Täters, der am Dienstagabend zwei Frauen in Wien-Favoriten Stichverletzungen zugefügt hat. Das teilte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Donnerstagvormittag auf APA-Anfrage mit. Die Fahndung nach dem etwa 25-jährigen, 1,75 Meter großen schlanken Mann mit dunklen kurzen Haaren sei aufrecht.

Die Beschreibung hatte sich aus den Befragungen der Frauenergeben. Die Vernehmungen hätten vorerst aber keine weiteren Informationen gebracht. "Es wurden einige Videoauswertungen durchgeführt, nun werden die Fotos mit Opfern abgeglichen und auf Verwertbarkeit im Sinne der StPO für den Fall einer Öffentlichkeitsfahndung geprüft", so Eidenberger. Eine derartige Fahndung sei derzeit noch nicht verfügt.

Fahndung erfolglos

Der bisher Unbekannte hatte am Dienstag gegen 19.15 Uhr innerhalb nur weniger Sekunden auf die beiden Frauen im Alter von 40 und 21 Jahren im Bereich des Humboldtplatzes eingestochen und war unerkannt entkommen. Eine sofortige Fahndung war erfolglos.

Die Attacken wurden mit einem scharfkantigen Gegenstand und ohne ersichtlichen Grund durchgeführt. Der 40-Jährigen versetzte der Täter einen Stich in den Genickbereich, sie konnte in ein nahegelegenes Restaurant flüchten. Die Verletzungen der jüngeren Frau, im Brustbereich, waren schwerer. Die 21-Jährige dürfte außerdem schwanger sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die Opfer kannten weder einander noch den Täter.