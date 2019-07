Ein Alko-Test beim Lenker ergab 1,18 Promille. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend im Mostviertel.

Alko-Lenker krachte bei Verfolgungsjagd in Mauer © FF Petzenkirchen

Ein Alko-Lenker hat sich in der Nacht auf Mittwoch im Mostviertel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 18-jährige Franzose hatte sich laut Exekutive in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) einer Verkehrskontrolle entzogen und war mit weit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Das Auto krachte schließlich in Petzenkirchen (Bezirk Melk) gegen eine Mauer, wie auch die Feuerwehr berichtete.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 23.00 Uhr. Der Lenker kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Begrenzungsmauer bei der Kirche, hieß es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Alkotest ergab 1,18 Promille. Der Franzose wird den Bezirkshauptmannschaften Melk und Scheibbs angezeigt.