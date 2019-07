Facebook

Der Pensionist erlag in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen © APA/ROBERT PARIGGER

Ein 84-jähriger Fußgänger, der bereits vor rund drei Wochen in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden war, ist in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 42-jährige Pkw-Lenker dürfte den Mann übersehen haben, weil er von der Sonne geblendet worden war.

Der Fußgänger wollte auf Höhe der Röhrenwerke auf dem dortigen Zebrastreifen die Straße überqueren. Das Auto erfasste den Mann mit voller Wucht, wodurch er auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden.