Nach Kollision 15-jährige Mopedlenkerin von Autobus überrollt

Schwerer Unfall in Niederösterreich: Die Jugendliche kam zu Sturz und wurde im Beinbereich vom linken hinteren Zwillingsreifen des Schwerfahrzeuges überrollt.

Eine 15-jährige Lenkerin ist am Dienstagnachmittag bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) mit ihrem Moped in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Autobus kollidiert. Die Jugendliche kam daraufhin zu Sturz und wurde im Beinbereich vom linken hinteren Zwillingsreifen des Schwerfahrzeuges überrollt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Mopedlenkerin wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Mistelbach gebracht. Die 32 Jahre alte Chauffeurin des Busses war nicht alkoholisiert, betonte die Exekutive in einer Aussendung.