Bezirk Neunkirchen 69-Jährige bei Traktorunfall schwer verletzt

Eine 69-Jährige hat am Dienstag bei einem Traktorunfall in St. Peter am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) schwere Verletzungen erlitten. Die Lenkerin hatte laut Polizei kurz vor 10.30 Uhr auf einem Feld die Kontrolle über die Zugmaschine verloren. Der Traktor überschlug sich, die Frau wurde aus der Fahrerkabine geschleudert. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Die Pensionistin wurde schwer verletzt. Sie wurde in einem Notarztwagen ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert, wie auch Medien berichteten.