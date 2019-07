Oberösterreich Großbrand in Müllentsorgungs-Betrieb

200 Feuerwehrleute standen in der Nacht auf Dienstag in Mettmach beim Großbrand in einer Müllentsorgungsanlage im Einsatz.

Großbrand in Müllentsorgungs-Betrieb © (c) APA/MANFRED FESL (MANFRED FESL)

In einer Müllentsorgungsanlage im oberösterreichischen Mettmach ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Rund 200 Feuerwehrleute standen im Einsatz. In einer Halle, in der sich Plastik, Altpapier und Altstoffbehälter befanden, war gegen 3.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gefahrenstofflager konnte verhindert werden.