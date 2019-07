Facebook

Schrecksekunden hatten ein 50-jähriger Tourist aus Deutschland und sein 13-jähriger Sohn am Montagvormittag beim Gletscherweg zur Kürsingerhütte in Neukirchen am Großvenediger (Bezirk Zell am See) erlebt. Laut Polizei spazierte der Bub am Rande des Obersulzbaches auf nassen Felsplatten, rutschte aus und stürzte in den Gebirgsbach. Sein Vater reagierte rasch und zog ihn aus dem kalten Wasser.

Der 13-Jährige erlitt eine Unterkühlung. Ob er sich sonst noch Verletzungen zuzog, war zunächst nicht bekannt. Er wurde vom Rettungshubschrauber "Alpin Heli 6" ins Krankenhaus nach Zell am See geflogen.