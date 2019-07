Facebook

Samstagabend starben im bayrischen Allgäu zwei junge Vorarlberger bei einem Traktor-Unglück © APA/dpa/Benjamin Liss

Am Samstagabend ist es im Ällgäu, direkt an der österreichischen Grenze - wie berichtet - zu einem tödlichen Unfall mit einem Traktor gekommen. Zwei Kinder - ein 13-jähriges Mädchen und ein zehnjähriger Bub - kamen dabei ums Leben. Ein 13-Jähriger hatte einen Traktor gelenkt. An dessen Front saßen in einer Kippmulde drei Kinder. Aufgrund einer Unebenheit dürften sie aus der Transportmulde gestürzt sein. Zwei Kinder (13 und 10) wurden überfahren. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Lenker (13) und eine weitere Zwölfjährige überlebten den Unfall unverletzt, aber schwer geschockt.