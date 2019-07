Facebook

Bei einer illegalen Probefahrt für seine Führerscheinprüfung hat am Sonntag gegen 1.00 Uhr früh ein 16-jähriger Jugendlicher in Zell am See (Pinzgau) einen Verkehrsunfall verursacht. Der Bursche hatte sich zuvor von einem 20-jährigen Freund das Auto ausgeborgt, um mit einem Pkw mit Automatikgetriebe üben zu können. Dabei hatte der Lenker eben erst mit seiner L17-Ausbildung begonnen.

Am Rücksitz saß der 21-jährige Bruder des Lenkers, am Beifahrersitz der 20-jährige Autobesitzer. Dieser habe laut Polizei gewusst, dass der Lenker noch nicht fahren hätte dürfen. Im Zuge der Spritztour fuhr der 16-Jährige auf der Professor-Ferry-Porsche-Straße in einer starken Rechtskurve geradeaus und kollidierte mit einem aufgestellten Betonpflock. Der Zusammenstoß löste die Airbags aus, durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus der Karosserie gerissen.

Die drei jungen Männer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Bei den Beteiligten durchgeführte Alkotests verliefen negativ. Wie die Polizei mitteilte, wird nach Abschluss der Erhebungen Anzeige wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr erstattet. Zudem liegen mehrere Verwaltungsübertretungen vor.