Sujetbild © (c) Kleine Zeitung/Eder

Ein alkoholisierter 16-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall mit seinem Moped in Tannheim (Bezirk Reutte) schwer verletzt worden. Der Jugendliche geriet in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand auf einen Feldweg hinaus und prallte dort nach zehn Metern gegen eine abgestellte Feldegge. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.