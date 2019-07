Ab heute sind an den Reisewochenden fast alle Autobahnabfahrten auf der Tauernautobahn (A10) für den Urlauberverkehr gesperrt. Auch in Tirol gelten Fahrverbote.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab heute gelten Abfahrverbote auf A10 in Salzburg © (c) APA/FMT PICTURES/WOLFGANG MOSER (FMT PICTURES/WOLFGANG MOSER)

Die sommerliche Reisewelle rollt durch Österreich: Um unerwünschten Ausweichverkehr auf das Landesstraßennetz zu den Spitzenzeiten zu vermeiden, sperrt das Land Salzburg an den Wochenenden von 13. Juli bis 18. August nahezu alle Autobahnabfahrten auf der Tauernautobahn (A10) für den Urlauberverkehr.

Die Sperren gelten jeweils am Samstag und am Sonntag von 6 bis 20 Uhr und betreffen alle Abfahrten auf den 93 Autobahnkilometern zwischen Puch-Urstein bei Hallein und Sankt Michael im Lungau. Erlaubt ist der Ziel- und Quellverkehr, Salzburger und Gäste, die in der Umgebung ihre Unterkunft gebucht haben, können problemlos abfahren. Urlauber auf der Durchreise werden von der Polizei zurück auf die Autobahn geschickt.

Die angekündigte Totalsperre der beiden Autobahnabfahrten in Puch-Urstein (in Richtung Norden) und in Kuchl (in Richtung Süden) für sämtliche Fahrzeuge - also auch die von Einheimischen und Lieferanten - soll nach wie vor bei Bedarf in Kraft treten. Auch die Durchfahrtssperren der Gemeinden Grödig und Wals im Flachgau bleiben bestehen.

Fahrverbote in Tirol

Die in Tirol verhängten Fahrverbote betreffen einige Landesstraßen nach den Autobahnausfahrten im Großraum Innsbruck und dem Wipptal - und zwar an Wochenenden bis 15. September jeweils von Samstag 7 bis Sonntag 19 Uhr sowie vom 14. August 7 Uhr bis 18. August 19 Uhr.

Links zum Thema Fahrverbote: In Tirol staute es sich nicht außergewöhnlich

Weitere Regelungen gelten für die Bezirke Kufstein im Unterland und Reutte im Oberland seit 6. Juli: Die Fahrverbote rund um die, vom Verkehr ohnehin stark belastete, Festungsstadt Kufstein betreffen die Ausfahrt Kirchbichl und die Gemeindestraße zum Krankenhaus bei der Autobahnabfahrt Kufstein-Süd. Insgesamt fünf Dosierampeln werden unter anderem bei der Landesstraße B171, der Tiroler Straße, der Walchseestraße (B 172) und der Wildbichlerstraße (B 175) zum Einsatz kommen.

In Reutte werden die Fahrverbote für den Durchzugsverkehr bei den Abfahrten Reutte-Nord und Vils gelten. Von den Fahrverboten ausgenommen sei wie immer der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr.