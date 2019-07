Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blockabfertigung in Tirol © APA/JAKOB GRUBER

Das Land Tirol hat am Montag, wie bereits angekündigt, eine Verschärfung des Sektoralen Lkw-Fahrverbots verordnet. Ab 1. Jänner 2020 werden weitere fünf Gütergruppen von dem Fahrverbot betroffen sein. Außerdem wird die bisher geltende generelle Ausnahme für Lkw der Euroklasse 6 auf Fahrzeuge der Euroklasse 6D eingeschränkt, teilte das Land in einer Aussendung mit.

Damit dürfen neben den bereits bisher schon verbotenen acht Gütergruppen wie beispielsweise Abfälle, Steine und Aushub, Stahl oder Marmor und Fliesen ab 1. Jänner 2020 weitere Güter wie Papier und Pappe, flüssige Mineralölerzeugnisse, Zement, Kalk und gebrannter Gips, Rohre und Hohlprofile sowie Getreide nicht mehr transportiert werden. Das Verbot gilt für die Inntalautobahn (A12) zwischen Kufstein und Ampass. Lkw der Euroklasse 6D, der neuesten Technologie, Fahrzeuge mit Elektroantrieb und Lkw, die ab dem 1. September 2018 erstmalig zugelassen wurden, bleiben ausgenommen.

Ausnahmen gibt es auch, ähnlich wie bei den Euroklasse-Fahrverboten, für den Ziel- und Quellverkehr. So sind Lkw der Euroklasse 4 erst ab 1. Jänner 2020 und Lkw der Euroklasse 5 ab 1. Jänner 2023 vom Fahrverbot auch im Ziel- und Quellverkehr betroffen.

Das Lkw-Euroklassenfahrverbot und das Sektorale Fahrverbot können laut Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) aber nur erste Schritte hin zu einer "echten Entlastung der verkehrs- und lärmgeplagten Bevölkerung sein". "Wir werden selbstverständlich auch die Lkw-Blockabfertigung weiter fortsetzen, ob es unseren nördlichen und südlichen Nachbarn nun passt oder nicht", meinte Platter.

Expertentreffen der EU

Im Streit um die Lkw-Blockabfertigung in Tirol hat die EU-Kommission erneut Österreich, Deutschland und Italien zu einer gemeinsamen Lösung aufgerufen. Vor einem Expertentreffen mit Vertretern dieser drei Länder in Brüssel betonte eine EU-Kommissionssprecherin am Montag in Brüssel: "Der Straßenverkehr entlang des Brenner-Korridors ist eine regionale Herausforderung."

Die Lage müsse gemeinsam von den Mitgliedstaaten in der Region bewältigt werden, sagte die Sprecherin weiter. Dies erfordere einen direkten Kontakt zwischen Italien, Deutschland und Österreich "im Geiste gut nachbarschaftlicher Beziehungen". Diskussionen mit allen beteiligten Seiten würden andauern, um geeignete Lösungen zu finden.

Links zum Thema Tirol verordnet Verschärfung mit 1. Jänner 2020

Das Treffen der Experten in Brüssel ist von 14.30 bis 16.30 Uhr in Brüssel angesetzt. Dem Vernehmen nach wird noch kein Durchbruch erwartet. Die zuständige EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc dringt auf eine einvernehmliche Lösung. Sie nimmt an dem Treffen am heutigen Montag aber nicht teil. Deutschland und Italien haben auch gegen die Sperrung von Nebenstraßen für Durchreisende in Österreich protestiert.