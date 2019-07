In Wien ist eine junge Frau an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Ursache für den tödlichen Unfall dürfte eine defekte Gastherme sein.

© KLZ/Scheriau (Symbolfoto)

In Wien ist einer ersten Meldung zufolge eine junge Frau am Samstag an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Laut dem ORF Wien handelt es sich um eine 21-Jährige. Als sie lange Zeit nicht mehr aus dem Badezimmer gekommen war, brachen Familienmitglieder die Tür auf. Dort fanden sie die Frau leblos am Boden liegend. Die Rettungskräfte begannen mit der Reanimation, doch die Frau war nicht mehr zu retten.

Dem ORF zufolge war eine defekte Gastherme der Auslöser für den tödlichen Unfall gewesen sein.

In diesem Jahr hat es in der Stadt bereits einige Vergiftungsfälle gegeben. Im Juni wurde etwa ein 14-jähriges Mädchen bei einem Kohlenmonoxid-Unfall schwer verletzt.