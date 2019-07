Facebook

Das Feuer war kilometerweit zu sehen © FF Melk

Im Gewerbegebiet von Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) ist in der Nacht auf Montag ein Großbrand in einem Betrieb zur Herstellung von Rindenmulch ausgebrochen. Die 2000 Quadratmeter große Produktionshalle und ein Palettenlager standen in Flammen. Laut dem ORF Niederösterreich musste eine Person ins Spital eingeliefert werden.

Knapp 200 Mitglieder von 14 Freilwilligen Feuerwehren rückten aus. Die Löscharbeiten werden bis in den späten Vormittag dauern, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando.

Feuer war kilometerweit zu sehen

der sofort Alarm schlug und den Feuerwehrnotruf wählte. Gleichzeitig setzte auch ein Lokführer der in der Nähe vorbeiführenden Westbahntrasse einen Notruf ab, teilte der Sprecher mit.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Produktionsstätte des Unternehmens bereits lichterloh. Das Feuer war kilometerweit zu sehen. Bei den Löscharbeiten wurden auch zwei Drehleitern, zwei Teleskopmastbühnen und zwei Großtanklöschfahrzeuge eingesetzt. "Durch starken Wind und erheblichen Funkenflug drohte das Feuer in der Folge auf großflächige, erntereife Weizenfelder überzugreifen. Dies konnte durch den Einsatz von mehreren Löschleitungen verhindert werden", hieß es in einer Aussendung. Auch der Bürokomplex des Betriebes konnte geschützt werden.

Trotz des massiven Feuerwehreinsatzes, teilweise auch mit speziellem Löschschaum, wurden die Industriehalle und die Produktionsstätte zerstört.Die Brandursache war vorerst unbekannt.