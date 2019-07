Facebook

Den Betrügern geht es nicht um Liebe, sondern um Geld © Fotolia

Als sie ihren eigenen Betrüger hinters Licht führt, empfindet sie endlich Genugtuung: „Zum Schluss hab ich ihm dann geschrieben, wer ich wirklich bin. Eigentlich sollte man das nicht tun. Aber ich wollte ihm zeigen, dass ich ihn ausgetrickst habe“, erzählt die Vorarlbergerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ein vermeintlicher Geschäftsmann hatte ihr im Netz ewige Liebe geschworen. Doch bald brauchte der Mann aus Manchester dringend Geld: „Nur weil Feiertag war, bin ich nicht gleich zur Bank.“ Am Ende zahlte sie nichts. Ihr wurde klar, dass es nicht die große Liebe, sondern alles nur ein großer Betrug war.