© APA (Symbolfoto)

Ein 85-jähriger Lenker eines E-Bikes ist bei einem Verkehrsunfall auf der Gerlos Straße heute, Freitag, am Vormittag in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) ums Leben gekommen. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Einheimische von der B165 plötzlich nach links in Richtung Bahnhofstraße abgebogen war. Er kollidierte dabei rechtwinkelig mit einem entgegenkommenden Motorrad.

Der Radfahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Lenker des Motorrades, ein 53-jähriger Tiroler, wurde von einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Er hat offenbar schwere Verletzungen erlitten. Warum der E-Biker unvermittelt abgebogen ist, war vorerst nicht bekannt.