© stock.adobe.com (Sujetfoto)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag auf der B165 in Bramberg im Pinzgau ist eine 58-jährige Frau aus dem Pinzgau ums Leben gekommen. Die Lenkerin eines Pkw war aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Traktor kollidiert. Ein sechsjähriges Kind, das im Wagen der Frau saß, und der Traktorfahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Für die Autofahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Kollision ereignete sich laut Polizei um 13.20 Uhr. Das verletzte Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Salzburg ins Unfallkrankenhaus geflogen. Der 51-jährige Traktorfahrer aus dem Pinzgau wurde ins Krankenhaus Zell am See gebracht.