© (c) APA/BERUFSRETTUNG WIEN (UNBEKANNT)

Ein 50-Jähriger dürfte in Wien-Floridsdorf während einer Autofahrt am frühen Mittwochmorgen ein Kreislaufversagen erlitten haben. Er kam daraufhin von der Straße ab und fuhr in einen Zaun, berichtete die Berufsrettung Wien am Mittwoch. Einsatzkräfte der Berufsrettung reanimierten den Mann an der Unfallstelle. Er wurde zur weiteren Versorgung in die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht.

Zuvor hatten zwei zufällig Vorbeifahrende den Verunglückten in der Einzingergasse aus seinem Fahrzeug gerettet. Sie begannen die Reanimation und gaben dann an die kurz darauf eintreffenden Teams der Berufsrettung Wien ab.