In einem Kreisverkehr in Himberg ist ein Motorradfahrer gegen ein Verkehrszeichen gekracht. Der Mann erlag seinen Verletzungen.

Sujetbild ©

Aus bisher unbekannter Ursache ist ein 46-Jähriger am Dienstagabend in Niederösterreich auf der L150 in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) mit seinem Motorrad zu Sturz gekommen. Der Ungar prallte in der Folge gegen ein im Bereich eines Kreisverkehrs aufgestelltes Verkehrszeichen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Biker erlitt dabei tödliche Verletzungen.