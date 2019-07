Facebook

© (c) APA/LAND SALZBURG/PONGRUBER

Mehrere Gewitterzellen mit teils heftigen Regenfällen haben am Montagnachmittag Einsatzkräfte in Stadt und Land Salzburg auf Trab gehalten. In Uttendorf im Pinzgau ist ein Bach über die Ufer getreten, die Mure hat laut Landes-Medienzentrum teils große Schäden an einigen Häusern verursacht. Am Gaisberg nahe der Stadt Salzburg ist ein Bauernhof offenbar wegen eines Blitzschlages in Brand geraten.

Der Manlitzbach hat im Ortsgebiet von Uttendorf für Überschwemmungen und Vermurungen gesorgt. Aus derzeitiger Sicht gebe es noch keinen Hinweis auf verletzte oder vermisste Personen, informierte das Land Salzburg. Es sei damit zu rechnen, dass die Mittersiller Bundesstraße (B168) für die Aufräumarbeiten gesperrt wird.

Größere Brandentwicklung

Am Gaisberg unterhalb des ehemaligen Hotels Kobenzl stieg am Nachmittag eine Rauchsäule von einem Bauernhof empor. Es gebe eine größere Brandentwicklung, erklärte ein Mitglied der Salzburger Berufsfeuerwehr auf APA-Anfrage. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg bekämpften den Brand. Wegen des Unwetters mussten auch zahlreiche Feuerwehrleute im Flachgau, Tennengau, Pinzgau und Pongau ausrücken, um Keller auszupumpen, umgestürzte Bäume von Straßen zu entfernen und kleinräumige Überflutungen zu beseitigen.