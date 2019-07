Laut Aufzeichnungen der ZAMG bedeuten 38,5 Grad in Innsbruck (30.6.), 37,7 Grad in St. Pölten (30.6.), 37,2 Grad in Graz (27.6.), 37 Grad in Klagenfurt (27.6.) und 36,2 in Salzburg (30.6.) neue Temperatur-Allzeit-Bestwerte für diesen Monat.

© (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Verzeichnet wurden Juni-Rekorde für fünf Bundesländer. Die 38,5 Grad in Innsbruck (Messstelle Universität) bedeuten auch eine neue Allzeit-Höchsttemperatur in diesem Monat für Tirol. Auf den Plätzen folgen Kärnten (38 Grad, Hermagor), Salzburg (37,4, St. Johann im Pongau), Steiermark (37,2, Universität) und Oberösterreich (37 Grad, Windischgarsten).