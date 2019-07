Ein Familienstreit am Sonntag in Wien eskalierte.

Zwei Brüder sind am Sonntagnachmittag in Wien-Leopoldstadt in Streit geraten. Dabei zückten sie beide Messer und bedrohten sich gegenseitig mit dem Umbringen, berichtete die Polizei am Montag. Die Mutter der Österreicher im Alter von 20 und 22 Jahren konnte ihre beiden Söhne trennen und die Polizei verständigen. Bei der folgenden Festnahme waren die beiden ruhig und in separaten Zimmern.