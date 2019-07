Die Frau dürfte sich im Großraum Wien aufgehalten haben. Sie sei in ihre Heimatgemeinde zurückgebracht worden, so die Polizei.

Eine 40-Jährige aus Himberg im Bezirk Bruck a.d. Leitha in Niederösterreich, die seit zwei Wochen als abgängig galt, ist am Montag wohlbehalten aufgefunden worden. Das teilte die Polizei in der Nacht auf Dienstag mit. Die Frau dürfte sich im Großraum Wien aufgehalten haben. Sie sei in ihre Heimatgemeinde zurückgebracht worden, so die Polizei.