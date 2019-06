Facebook

Ein 71-jähriger Deutscher ist am Sonntag im "Adler Klettersteig" bei Telfs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) rund 150 Meter in den Tod gestürzt. Wie die Polizei berichtete, hatte der Deutsche aus bisher ungeklärter Ursache den Halt verloren und stürzte über steiles und mit Felsen durchsetztes Gelände ab.

Der 62-jährige Begleiter des 71-Jährigen verständigte sofort die Rettungskräfte. Der Deutsche erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.