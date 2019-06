Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwerpunktaktion auf Burgenlands Straßen zu Ferienbeginn © (c) J�rgen Fuchs (FUCHS Juergen)

Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion auf Burgenlands Straßen sind der Polizei am Freitag 676 Autolenker mit überhöhter Geschwindigkeit in die Radarfalle gefahren, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. 47 Lenker wurden angezeigt, weil sie den Mindestabstand nicht einhielten.

75 Beamte waren zu Ferienbeginn im Einsatz und kontrollierten von der Früh bis zum Abend 1.850 Autolenker. Im Zuge von knapp 300 Alkomat-Tests wurde ein Lenker mit mehr als 0,5 Promille und drei weitere mit über 0,8 Promille ertappt.

Bei zwei Fahrzeugen nahmen die Beamten die Kennzeichen wegen mangelnder Verkehrssicherheit ab. Außerdem erstattete die Polizei am Freitag 172 weitere Anzeigen und teilte 231 Organmandate aus, so die Landespolizeidirektion.