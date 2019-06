Facebook

In Velm in der Gemeinde Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) in Niederösterreich ist am Freitagnachmittag eine Frau tot aus einem See geborgen worden.

Die 84-Jährige dürfte aufgrund eines Unfalls oder einer natürlichen Ursache ums Leben gekommen sein, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage mit. Die Ermittlungen der Exekutive waren im Gange.