Überschwemmungen in Mogersdorf © (c) APA/FFW MOGERSDORF (UNBEKANNT)

Im Südburgenland hat die Feuerwehr am Donnerstagabend mehrfach zu Unwettereinsätzen ausrücken müssen. Die Helfer hätten Wasser von überfluteten Straßen pumpen und umgestürzte Bäume entfernen müssen, berichtete die Landessicherheitszentrale am Freitag. Die Unwettereinsätze seien aber lokal auf einzelne Gemeinden beschränkt gewesen.

Besonders betroffen war der Bezirk Jennersdorf. Dort waren laut Feuerwehr etwa in Mogersdorf einige Nebenstraßen und die L116 durch die großen Regenmengen teilweise überflutet. Auch in Grieselstein mussten auf überfluteten Straßen Pumparbeiten durchgeführt werden. In Heiligenkreuz entfernte die Feuerwehr ebenso wie in Unterrabnitz (Bezirk Oberpullendorf) umgestürzte Bäume.

