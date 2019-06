Ein 23-Jähriger blockierte die Sperre des Ausgabefaches mit einer gekauften PET-Flasche und holte so rund dreimal pro Woche weitere Getränke heraus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © AP

Ein 23-Jähriger hat in den vergangenen drei Monaten mit einem Trick mindestens 300 Getränke-Dosen und -Flaschen aus einem Automaten in Neuhofen im Bezirk Linz-Land gestohlen. Er blockierte die Sperre des Ausgabefaches mit einer gekauften PET-Flasche und holte so rund dreimal pro Woche weitere Getränke heraus. Die Polizei ertappte ihn auf frischer Tat. Er ist teilgeständig, berichtete sie Freitag.