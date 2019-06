Am Donnerstag wurde eine Person nach der verheerenden Gasexplosion in Wien-Wieden vermisst. Am Abend wurde es traurige Gewissheit: Es gibt einen zweiten Toten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den Trümmern des Hauses wurde Donnerstagabend ein weiterer Toter gefunden © (c) APA/KEVIN HOFMANN (KEVIN HOFMANN)

Nach der verheerenden Gasexplosion an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse in Wien-Wieden mit einer weiblichen Toten ist am Donnerstag stundenlang nach einer möglicherweise verschütteten Person gesucht worden. Am Abend wurde ein weiterer Toter gefunden, nachdem in der Nacht zuvor eine getötete 29-Jährige aus den Trümmern geborgen wurde. Es ist noch nicht sicher, ob es sich um die vermisste Person handelt. Die Ursachenklärung für die heftige Detonation konnte bisher nicht angegangen werden.

Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wurde der tote Mann kurz vor 20.00 Uhr gefunden, Unklarheit herrschte zunächst aber über die Identität. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr hatten bis in die Mittwochabendstunden nach einem vermissten jungen Mann gesucht.

Damit hat die Gasexplosion vom Mittwochnachmittag zwei Menschenleben gefordert, neben dem noch nicht identifizierten Toten eine 29-jährige Frau. Ein 31-Jähriger und ein 54-Jähriger wurden schwer verletzt. Dazu kamen etliche Leichtverletzte. Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf schloss aus, dass es weitere Opfer gibt. Zu dem nicht identifizierten Todesopfer wurde eine Obduktion angeordnet.

Einsturzgefährdet

Immer wieder stürzenTeile des Dachs und des Mauerwerks in die Tiefe, Schutt rutschte nach, was die Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen der Wiener Berufsfeuerwehr erschwerte. Da zu befürchten war, dass das Haus einstürzt, wurden die Feuerwehrmänner mit Leinen gesichert, so dass sie - sollten während der Bergungsarbeiten Trümmer vom Dach oder der beschädigten Fassade krachen - rasch ins Freie gezogen werden können. Aus diesem Grund bekam eine Drohne vorerst keine Starterlaubnis, mit deren Hilfe Aufnahmen vom Inneren des schwer in Mitleidenschaft gezogenen Gemeindebaus erstellt hätten werden sollen. Die Drohne hätte die Einsatzkräfte behindert, womöglich gefährdet. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden die Arbeiten vorerst eingestellt.

"Das Gebäude ist in einem instabilen Zustand. Die Gefahr eines Folgeeinsturzes ist sehr groß. Die Feuerwehr bleibt jedenfalls so lange vor Ort, bis Klarheit über die vermisste Person herrscht und das Gebäude komplett abgesichert ist", betonte Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf. Donnerstagfrüh hatte es Anzeichen gegeben, dass sich in einem Hohlraum im Inneren eine Person befinden könnte, die keine Lebenszeichen gab. Dieser Bereich war mit Kameras abgesucht worden. Die Tote war unter Trümmern nahe der Fassade entdeckt worden.

An der Bergung der möglicherweise Verschütteten wurde mit Hochdruck gearbeitet, wobei der Schutt händisch abgetragen werden musste, um diese nicht zu gefährden. 50 bis 70 Kräfte der Feuerwehr waren am Donnerstag im Einsatz, denen bei ihrer Tätigkeit auch die Hitze zu schaffen machte. Spezialisten begannen damit, Geschoßdecken, die aufgrund der Explosion übereinanderzuliegen gekommen waren, von oben schrittweise abzutragen. Sie wechselten sich regelmäßig ab, um sich wechselseitig unerlässliche Arbeitspausen zu ermöglichen. Ein Feuerwehrmann wurde dessen ungeachtet leicht verletzt, er musste mit Schnittverletzungen in einem Spital behandelt werden. Die eigentlichen Instandsetzungsarbeiten sollen dann sukzessive an Baufirmen vergeben werden.

Zerstörte Autos werden abtransportiert Foto © (c) APA/NICOLE RENNHOFER

Neben der getöteten Frau waren in Folge der Explosion zwei Schwerverletzte - ein 31 Jahre alter Mann, der in seiner Wohnung von herabfallendem Gemäuer getroffen wurde, und ein 54 Jahre alter Mann aus dem vis-a-bis gelegenen Gebäude - zu beklagen. Etliche Leichtverletzte, die Schnittverletzungen, Verbrennungen oder Prellungen erlitten hatten, konnten in häusliche Pflege entlassen werden. Am Donnerstagmorgen befanden sich nur mehr drei Leichtverletzte in Spitalsbehandlung.

Kurze Rückkehr

Anrainer des zerstörten Hauses haben am späten Donnerstagnachmittag notwendigste Sachen aus ihren Wohnungen holen dürfen. Seit 18.00 Uhr durften Bewohner der nicht betroffenen Stiege zwei des Hauses an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse sowie des Hauses gegenüber des zerstörten Gebäudes in ihre Wohnungen zurück.

Dabei wurden sie von Vertretern der Wiener Berufsfeuerwehr und der Akutbetreuung der Stadt Wien begleitet. Diese Gebäude bzw. Gebäudeteile waren nicht einsturzgefährdet, wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer darlegte. Die Bewohner sollten notwendigste Dinge wie Geld, Dokumente, Ausweise oder dringend benötigte Medikamente mitnehmen.

Zuvor nahmen Feuerwehr und Baupolizei Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen im Zuge einer Begehung vor. Unterdessen wurde für weitere Bergungs- und Sucharbeiten schweres Gerät herangezogen: Ein 50 Tonnen schwerer Bagger sollte große Häuserteile wegräumen und hatte am späten Nachmittag seine Arbeit aufgenommen. Es entwickelte sich enorm viel Staub, der mit Wasser reduziert werden sollte.

Unterdessen kümmerte sich speziell geschultes Personal um die Bewohner und Anrainer. Immer verließen Menschen mit Koffern oder Kisten die abgesperrte Zone. Einige äußerten auch zunehmend Unmut über die zahlreich anwesenden Medienvertreter und deren Dreharbeiten.