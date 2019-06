Offenbar hat es eine Explosion in einem Hochhaus in Wien-Wieden gegeben. Das Haus ist teilweise eingestürzt. Zehn Personen sollen verletzt sein.

Der ganze Bereich ist großräumig abgesperrt © (c) APA/WOLFGANG WAGNER

Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte ist es am Mittwochnachmittag nach einer Gasexplosion in Wien-Wieden gekommen. Ein fünfstöckiges Wohnhaus in der Pressgasse soll teilweise eingestürzt sein, hieß es in ersten Meldungen. Der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, sprach gegenüber der APA von vier Schwerverletzten und sechs Leichtverletzten.

Möglicherweise ist auch ein zweites Gebäude getroffen. Zumindest ein Gebäude wurde evakuiert. Die Erschütterung war noch in einer Entfernung von mehreren 100 Metern spürbar. Die Explosion ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Die Rettung versorgte mit einem Katastrophenzug die Verletzten.